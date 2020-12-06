برج بوعريريج: اختناق 10 أشخاص من عائلتين إثر استنشاقهم للغاز

تدخلت وحدة الحماية المدنية لدائرة رأس الوادي، ببرج بوعريريج، لأجل اسعاف 6 مختنقين إثر إستنشاق غازات محروقة منبعثة من المدفأة.

وأشار بيان الحماية المدنية لبرج بوعريريج أن الضحايا يتمثلون في 2 من جنس ذكر، تتراوح أعمارهم بين 23 و55 سنة.

وكذا 4 من جنس أنثى تتراوح أعمارهم بين 18 و27 سنة ، في حالة غثيان.

وقد قدمت الإسعافات الأولية في عين المكان وتم تحويلهم من طرف إسعافات الحماية المدنية الى مستشفى رأس الوادي.

كما تدخلت الحماية المدنية، لدائرة بئر قاصد عليـ، لأجل اسعاف 4 مختنقين إثر استنشاق غازات محروقة منبعثة من سخان الماء.

ويتعلق الأمر بمختنقين اثنين من جنس ذكر تتراوح أعمارهم بين 6 و11 سنة، واثنين أنثى، فى حالة دوار وغثيان.

و قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان، وتم تحويلهم من طرف الإسعافات الى عيادة بئر قاصد علي.

ودعت الحماية المدنية الى التهوية الدائمة للمنازل وعدم غلق أو سد منافذ التهوية.

بالإضافة الى التأكد من مطابقة أجهزة التدفئة لمعايير الأمن والسلامة، وعدم استعمال “الطابونة” للتدفئة أو الإستحمام .

كما شددت على ضرورة المراقبة اليومية لشعلة المدفأة، الشعلة الزرقاء يعني أن هناك إحتراق تام وهذا يعني أن المدفأة سليمة.

أما الشعلة الحمراء يعني أن هناك إحتراق غير تام و هذا يعني أن المدفأة غير سليمة .

ودعت المواطنين الى مراقبة و تنظيف قنوات صرف الدخان، واستعمال أجهزة إستشعار الغاز.