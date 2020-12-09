برج بوعريريج: اختناق 3 أشخاص بالغاز المنبعث من مدفأة

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة الحمادية، ببرج بوعريريج، لأجل اسعاف 3 مختنقين إثر إستنشاق غازات محروقة منبعثة من المدفأة.

وحسب بيان الحماية المدنية لبرج بوعريريج، اليوم الأربعاء، فقد تم تسجيل الحادث بقرية أم الديسة بلدية الرابطة، دائرة الحمادية.

ويتعلق المختنقون الثلاثة بإثنين من جنس ذكر، أعمارهما بين 14 و 22 سنة، وأنثى سنها 47 سنة.

وعثر على الضحايا فى حالة إغماء، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان، وتم تحويلهم من طرف الإسعافات الى عيادة الرابطة .

نفوق دجاح في حريق مستودع

كما تدخل مركز إسعاف الطرقات باليشير مدعوم بالوحدة الرئيسية، لأجل حريق مستودع لتربية الدجاج بحي 08 ماي 1945 بدائرة مجانة.

وخلف الحريق خسائر بالمستودع، مع نفوق كل الدجاج الموجود بالمستودع واحتراق لقارورات الغاز.

وتم إخماد الحريق من طرف إسعافاتنا، مع عدم تسجيل أي خسائر بشرية.

ونصحت الحماية المدنية لتفادي التسمم بالغازات المحروقة، بالتهوية الدائمة للمنازل و عدم غلق أو سد منافذ التهوية .

كما شددت على ضرورة مطابقة أجهزة التدفئة لمعايير الأمن والسلامة، وعدم استعمال الطابونة للتدفئة أو الاستحمام .

ودعت الى المراقبة اليومية لشعلة المدفأة، حيث تعني الشعلة الزرقاء أن هناك إحتراق تام و هذا يعني أن المدفأة سليمة.

اما الشعلة الحمراء فتعني أن هناك احتراق غير تام وهذا يعني أن المدفأة غير سليمة .

ودعت الى مراقبة و تنظيف قنوات صرف الدخان، واستعمال أجهزة إستشعار الغاز .