برج بوعريريج: الإطاحة بسارقي الذهب واسترجاع مصوغات بقيمة 600 مليون

تمكنت مصالح أمن ولاية برج بوعريريج من فك خيوط قضية سرقة طالت مصوغات ذهبية وأموالا. بقيمة نقدية إجمالية ناهزت الـ 600 مليون سنتيم تم إسترجاعها مع توقيف المشتبه فيهم.

العملية جاءت إستمرارا لجهودها المبذولة في مجال مكافحة الجريمة الحضرية بشتى أشكالها. لاسيما السرقات التي قد تطال أموال المواطنين وممتلكاتهم. كما أشرف على العملية أفراد الأمن الحضري الخارجي “العناصر” ببرج الغدير. وجاءت إثر شكوى أودعتها إمرأة تعرض مسكنها لفعل السرقة. حيث تمكن الفاعلون من الإستيلاء على مصوغات وأموال ناهزت قيمتها الـ 600 مليون سنتيم. لتباشر الضبطية القضائية تحرياتها التي تكللت في ظرف وجيز بتحديد هوية الفاعلين مع توقيفه و إسترجاع جزء من المسروقات.

بعد إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد ملف جزائي ضد المشتبه فيهم الذين أحيلوا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة رأس الوادي.