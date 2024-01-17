برج بوعريريج: الإطاحة بشبكة لتزوير النقود

تمكنت مصالح أمن ولاية برج بوعريريج في إطار جهودها الرامية إلى كبح الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني من وضع حد لنشاط عصابة خطيرة.

تتشكل الشبكة الإجرامية من خمسة أفراد من بينهم إثنين خطيرين. و تحترف تزوير العملة الوطنية وضبط أفرادها متلبسين بطرح مبلغ مالي هام مزوّر للتداول بمناطق متفرقة من الولاية.

العملية إنطلقت بموجب شكوى أودعها شخصين تعرضا لعملية نصب واحتيال إقترفها مجهولان في حقهما. بعد معاملتين تجاريتين كشفتا أن الورقتين النقديتين المسلمتين مزورتين. لتنطلق الأبحاث التي تمت استنادا للمواصفات التي قدمتها الضحيتين، ليتم بعد ذلك الإشتباه في شخص أوقف متلبسا بحيازة مليوني سنتيم مشكلة من أوراق نقدية من فئة ألفي د ج اتضح أنها مزور.

كما تم بعد ذلك تحديد هوية شريكه وتوقيفه بالتنسيق مع أفراد الأمن الحضري الرابع. مع حجز مبلغ مالي هام كان بحوزته، قدر بـ 194.000دج مشكلة من أوراق نقدية مزورة من ذات الفئة. ليتم تكثيف التحريات وتوقيف 03 أشخاص آخرين ثبت ضلوعهم في ذات القضية.

كما أسفرت عمليات التفتيش التي تمت بموجب إذن صادر عن النيابة عن حجز 03 حواسيب محمولة. 06 طابعات ملونة مزودة بناسخ وماسح ضوئي، عبوات وخراطيش حبر. بالإضافة كذلك إلى أوراق بيضاء رفيعة الجودة ، دعامات إلكترونية وأقراص صلبة خارجية ومرنة، آلة قطع الورق ، مطاط يستعمل لمسك رزم الأوراق النقدية المزورة.

بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد ملف جزائي ضد المشتبه فيهم. الذين أحيلوا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج.