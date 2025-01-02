برج بوعريريج: الجمارك تحبط محاولة تهريب 25 ألف كبسولة بريغابالين

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك ببرج بوعريريج والفرقة الجهوية لمكافحة تهريب البضائع والمخدرات بسطيف، في نشاط عملياتي بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

المحجوزات قدرت بـ 25.000 كبسولة من نوع بريغابالين (تركيز 300 ملغ). تم ضبطها بعد التفتيش الدقيق لمركبة سياحية. مع إحالة الموقوفين على الجهات القضائية المختصة.

العملية تمت في إطار المجهودات المتواصلة المبذولة من طرف أعوان الفرق الجمركية العملياتية بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بسطيف، بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين،