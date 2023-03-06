برج بوعريريج.. الحبس المؤقت لسائق حافلة سار بها ليلا في الاتجاه المعاكس

أودعت الجهات القضائية ببرج بوعريريج، سائق حافلة رهن الحبس المؤقت، بعد القبض عليه ومثوله الفوري من اجل جنحة تعريض حياة الغير وسلامتهم الجسدية مباشرة للخطر حسب ما أوضحه مجلس قضاء برج بوعريريج.

وتعود حيثيات القضية إلى تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي لحافلة ركاب على متنها مسافرين تسير ليلا في الاتجاه المعاكس في الطريق السيار شرق-غرب في شطره الرابط بين مدينة برج بوعريريج ومدينة اليشير .

ليتم توقيف الحافلة على الفور من طرف مصالح الدرك الوطني، وتقديم السائق المدعو ” ق . ب ” أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج.

ليودع رهن الحبس المؤقت، فيما أجلت القضية لجلسة 13 مارس من العام الجاري.