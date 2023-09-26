برج بوعريريج.. الحبس لشخصين قاما بتحويل 1690 قنطار من البقول الجافة نحو وجهة مجهولة
تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية برج بوعريريج من معالجة قضية متمثلة في ”جناية المضاربة غير المشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة للمضاربة في الحبوب والبقول الجافة”. حيث تم إيداع شخصين الحبس.
كما مكنت التحقيقات والتحريات، من ايقاف شخصين يملكان سجلات تجارية للتجارة بالجملة في الحبوب الجافة. واللذان قاما باقتناء أزيد هذه من 1690 قنطار من المواد الغذائية الواسعة الإستهلاك. بقيمة مالية فاقت 3 مليار سنتيم من مصالح تعاونية الحبوب و البقول الجافة ببرج بوعريريج. على أساس تخزينها بمستودعاتهم وتسويقها في السوق المحلية. قبل أن يقوما بتحويلها خارج الولاية و إلى وجهة مجهولة. ما أدى إلى خلق اضطراب وندرة بمختلف محلات الولاية. وبعد استكمال جميع اجراءات التحقيق تم انجاز ملف قضائي ضد السالفي الذكر قدما بموجبه أمام الجهات القضائية، أين تم إيداعهما الحبس.
وجاءت العملية في إطار المجهودات المبذولة من طرف مصالح أمن الولاية لحماية الاقتصاد الوطني من جميع التعاملات التجارية المشبوهة وغير القانونية. التي من شأنها خلق اختلالات بالسوق المحلية والمساس بالقدرة الشرائية للمواطن.
تعليمات صارمة لإغراق السوق بكل ولايات الوطن
كما ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، اجتماعا مع مدراء التعاونيات الحبوب والبقول الجافة CCLS على المستوى الوطني. خصص لضبط التحضيرات الأخيرة لحملة الحرث والبذر لموسم 2024/2023 وتموين السوق الوطنية بالبقوليات الجافة.
وخلال هذا الإجتماع، استمع الوزير لعرض حول وفرة البقوليات الجافة لدى الديوان الجزائري المهني للحبوب. خاصة في ظل حصرية استيراد البقوليات الجافة من طرف الديوان. ومدى تموين كل التعاونيات عبر الوطن. كما أن الديوان لديه كميات معتبرة و كافية من البقول الجافة والأرز. حيث أسدى هني تعليمات صارمة لكل المدراء بضرورة إغراق السوق بكل ولايات الوطن بمختلف البقول الجافة بصفة مستعجلة. والعمل بالتنسيق مع مدراء المصالح الفلاحية، مصالح التجارة والمصالح المختصة. وهذا بتزويد جميع المتعاملين الاقتصاديين والصناعيين، تجار الجملة وتجار التجزئة بأسعار محددة عبر كل نقاط البيع.