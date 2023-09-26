برج بوعريريج.. الحبس لشخصين قاما بتحويل 1690 قنطار من البقول الجافة نحو وجهة مجهولة

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية برج بوعريريج من معالجة قضية متمثلة في ”جناية المضاربة غير المشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة للمضاربة في الحبوب والبقول الجافة”. حيث تم إيداع شخصين الحبس.

كما مكنت التحقيقات والتحريات، من ايقاف شخصين يملكان سجلات تجارية للتجارة بالجملة في الحبوب الجافة. واللذان قاما باقتناء أزيد هذه من 1690 قنطار من المواد الغذائية الواسعة الإستهلاك. بقيمة مالية فاقت 3 مليار سنتيم من مصالح تعاونية الحبوب و البقول الجافة ببرج بوعريريج. على أساس تخزينها بمستودعاتهم وتسويقها في السوق المحلية. قبل أن يقوما بتحويلها خارج الولاية و إلى وجهة مجهولة. ما أدى إلى خلق اضطراب وندرة بمختلف محلات الولاية. وبعد استكمال جميع اجراءات التحقيق تم انجاز ملف قضائي ضد السالفي الذكر قدما بموجبه أمام الجهات القضائية، أين تم إيداعهما الحبس.

وجاءت العملية في إطار المجهودات المبذولة من طرف مصالح أمن الولاية لحماية الاقتصاد الوطني من جميع التعاملات التجارية المشبوهة وغير القانونية. التي من شأنها خلق اختلالات بالسوق المحلية والمساس بالقدرة الشرائية للمواطن.

تعليمات صارمة لإغراق السوق بكل ولايات الوطن