برج بوعريريج: الحبس 18 شهرا نافذا لأخوة إعتدوا على الطاقم الطبي بمستشفى راس الوادي

نطقت محكمة راس الوادي في برج بوعريريج بحكم 18 شهرا نافذا مع الايداع وشقيقتهما عام نافذ دون إيداع مع غرامة مالية ب100000 دج عشر ملايين سنتيم عن كل واحد في قضية اعتداء على الطاقم الطبي وتحطيم بعض الممتلكات بمستشفى محمد بناني براس الوادي

القضية تعود احداثها الى مساء امس الاحد اين تلقوا نبأ وفاة جدتهم التي كانت تخضع للعلاج للاشتباه في اصابتها بفيروس كورونا ليقوموا بالاعتداء على الطاقم الطبي لمصلحة كوفيد

لتتدخل بعدها المصالح الامنية لتقديمهم امام وكيل الجمهورية الذي امر بمثولهم الفوري امام هيئة المحكمة بتهمة اهانة موظف اثناء تأدية مهامه والتحطيم العمدي للملك العام

الاخوين 18 شهر نافذ مع الايداع وشقيقتهما عام نافذ دون ايداع مع غرامة مالية ب100000 دج عشر ملايين سنتيم عن كل واحد