برج بوعريريج: العثور على جثة شاب عشريني اختفى منذ أيام

تم مساء يوم الخميس العثور على جثة شاب عشريني بصندوق للنفايات بحي 300 مسكن وسط مدينة الحمادية جنوب ولاية برج بوعريريج.

وحسب مصادر النهار فإن الجثة تعود للشاب عبد المنعم بوعزة عشريني ينحدر من بلدية الحمادية والذي كانت عائلته قد أعلنت عن اختفائه في ظروف غامضة منذ أيام، بعد أن وجدوا سيارته في حين لم يعد ابنهم للبيت ، ليتفاجؤو اليوم بخبر العثور على جثته.

فيما فتحت مصالح الأمن بدائرة الحمادية تحقيقا موسعا في ظروف القضية لمعرفة ملابساتها.