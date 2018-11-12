برج بوعريريج.. المواطنون يناشدون الوالي لإيجاد حل لمشاكلهم

ناشد سكان مدينة برج بوعريريج، والي الولاية، في الإسراع إلى إيجاد الحلول لعدة نقاط سوداء، التي أصبحت هاجسا حقيقيا تؤرقهم في بيان تحصلت النهار على نسخة منها اليوم الإثنين.

وحسب البيان، فقد طالب المواطنون السلطات الولائية النظر إلى مشكل خطوط الكهرباء والتي تمر بالمنطقة السكنية بالواد المالح.

حيث أصبحت تشكل خطرا كبيرا على سكان الولاية خاصة بمنطقة الواد المالح لإرتفاع التوتر بتلك الخطوط الكهربائية والتي تتراوح من 60 إلى 220 ألف فولط.

ومن جهة أخرى، عبر سكان برج بوعريريج عن سخطهم من تراكم النفايات الأميونت المسرطنة والتي أصبحت تشكل خطرا على صحتهم.

والتي تم ردم نفايات وحدتها بمنطقتين إحداهما توجد بالمنطقة السكنية 1044 مسكن والأخرى بالمنطقة الصناعية.

وفي نفس السياق، طالب المواطنون من السلطات، نقل مركز حرق النفايات المتواجد بمستشفى بوزيدي لخضر بالحي السكني 17 أكتوبر خار المناطق السكنية.

مناشدين أيضا، إلى ضرورة نقل مركز تعبئة قارورات غاز البوتان الذي يتوسط السكان بالقرية الشمالية.