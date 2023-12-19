برج بوعريريج.. الهيكل البلدي لحفظ الصحة والنظافة العمومية في خرجة ميدانية لسوق الماشية

نظم الهيكل البلدي لحفظ الصحة والنظافة العمومية، وفي إطار الإجراءات الإستباقية الرامية إلى الوقاية والحد من إنتشار مرض الحمى القلاعية خرجة ميدانية لأعضاء الهيكل البلدي للسوق الأسبوعي للماشية.

اين تم خلالها إعلام كافة مربي المواشي، أن تنقل الحيوانات عبر تراب الولاية أو خارجها لا يكون إلا بشهادة صحية بيطرية مسلمة من طرف المصالح البيطرية الرسمية.

كما تم تقديم إرشادات وتعليمات وتوصيات حول المرض، مع التأكيد على ضرورة التقيد بمعايير الأمن الحيوي (التطهير والإجراءات الوقائية)