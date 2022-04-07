برج بوعريريج: الوالي يُعاين مخلّفات انفجار منزل ويعطي هذه التعليمات

تنقل والي ولاية برج بوعريريج محمد بن مالك، اليوم الخميس، الى مكان حدوث انفجار منزل بسبب تسرب الغاز بحي 5 جويلية.

وفي فيديو نشرته مصالح الولاية عبر صفختها على “الفايسبوك”، فقد عاين الوالي محمد بن مالك، الأضرار الناجمة عن الحادث المنزلي الذي وقع صبيحة اليوم بحي 5 جويلية.

وفي هذا السياق، أعطى الوالي التعليمات اللازمة لحماية الأفراد والممتلكات.

وحسب بيان للحماية المدنية فإن الحادث وقع صبيحة اليوم الخميس على الساعة التاسعة و35 دقيقة. على مستوى حي 5 جويلية بلدية ودائرة برج بوعريريج.

كما تم تسجيل وفاة رضيعة تبلغ من العمر حوالي 9 أشهر. بالإضافة كذلك إلى إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة من بينهم 3 إمرأة 40 سنة وطفلين 11 و3 سنوات في حالة خطيرة.

وأشارت ذات المصالح، إلى أنه تم تسخير 5 سيارات إسعاف و4 شاحنات إطفاء أثناء التدخل في الحادث.

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