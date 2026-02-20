برج بوعريريج.. انتشال جثة شاب من داخل بئر بالمهير 

تمكنت مصالح الحماية المدنية اليوم من انتشال جثة شاب سقط داخل بئر ببلدية المهير، دائرة المنصورة، ولاية برج بوعريريج.

وحسب بيان للمصالح ذاتها تدخلت على الساعة 20:52 من اجل من أجل حادث سقوط شخص بالمكان المسمى قرية الجباسة

وأكد البيان أن البئر عمقه حوالي 10 متر مغمور بحوالي 04 متر ماء بقطر حوالي 2.5 م.

والضحية يبلغ من العمر 27 سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجث.ث بالمستشفى المحلي.

وتم تسخير لهذه العملية شاحنة إنقاذ، وسيارتي إسعاف.