برج بوعريريج: تحويل الفحوصات الخاصة بكوفيد 19 إلى مستشفى أحمد بن عبيد

أعلنت مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لولاية برج بوعريريج في بيان نشرته على حسابها الخاص فيسبوك عن تحويل الفحوصات الخاصة بكورونا الى المستشفى الجديد أحمد بن عبيد ذلك إبتداءا من يوم 13 ماي الجاري.

واضافت ذات الجهة بأن هذا الاجراء جاء من اجل استعادة النشاط تدريجيا على مستوى مستشفى لخضر بوزيدي خاصة بمصلحة الاستعجالات الصحية

يذكر ان هذا الاخير تم تحويله منذ حوالي شهر الى مصلحة خاصة لاستقبال حالات كورونا

كما اعنت عن اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة من اجل انجاح العملية

ودعت المديرية في البيان كافة مواطني الولاية الى احترام اجراءات الوقاية الصحية لمواجهة وباء كورونا.