برج بوعريريج.. تسمم أزيد من 90 تلميذا بمتوسطة بعد تناولهم وجبة غذائية

تعرض أزيد من 90 تلميذ، يدرسون في متوسطة السعيد هرقمة بالجباسة ببلدية المهير الواقعة على بعد 45 غرب ولاية برج بوعريريج الى تسمم غذائي.

وذلك بعد تناولهم لوجبة الغداء في المؤسسة التربوية. ونقلت مصالح الحماية المدنية 49 تلميذ الى مستشفى المنصورة.

فيما نقل البقية الى عيادة المهير على جناح السرعة من اجل تلقي العلاج.

كما تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث الذي أثار ذعرا وتخوفا. وغضبا لدى الأولياء الذين توافدوا نحو المؤسسات الصحية للإطمئنان على صحة أبنائهم.