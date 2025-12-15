برج بوعريريج.. تسمم 3 نساء بالغاز المنبعث من موقد الطّهي  

أصيب 3 أشخاص بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، المنبعث من موقد الطبخ داخل منزل، بشارع بلخزناجي فرحات، ببلدية مجانة وولاية برج بوعريريج.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 04سا55د من أجل إسعاف عائلة تعرضت للتسمم. بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد الطبخ داخل منزل، بشارع بلخزناجي فرحات، بلدية ودائرة مجانة.

حيث خلف الحادث تسمم 03 أشخاص من جنس أنثى، تتراوح أعمارهم بين 14 سنة و 37 سنة، يعانون من صعوبة في التنفس. تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

