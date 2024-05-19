برج بوعريريج: تفكيك شبكة إجرامية عابرة للحدود وحجز 838 ألف كبسولة بريغابالين

كشفت مصالح الدرك الوطني، عن تفكيك شبكة إجرامية دولية عابرة للحدود مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية ببرج بوعريريج.

وحسب ذات المصالح، مكنت العملية، من توقيف 5 أشخاص مسبوقين قضائيا. وحجز إجمالي 838200 كبسولة من بريغابالين ذات صنع أجنبي مع حجز شاحنة ومركبة سياحية.

كما تم حجز مبلغ مالي يقدر بـ450 مليون سنتيم عائدات الإتجار بالمواد المهلوسة. ومبلغ مالي بالعملة الصعبة من دول مختلفة وأوراق نقدية مزورة بالعملة الوطنية والعملة الصعبة، و8 هواتف نقالة مزودة بشرائح للأجانب.

وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.