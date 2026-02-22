برج بوعريريج.. تفكيك شبكة إجرامية لسرقة المواشي

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببرج بوعريريج، من تفكيك شبكة إجرامية متورطة في سرقة المواشي “رؤوس أغنام”، مع توقيف 05 أشخاص مشتبه فيهم.

وحسب بيان لذات الهيئة، تمت العملية بناءً على اتصال هاتفي عبر الرقم الأخضر 1055 للدرك الوطني. مفاده التبليغ عن تعرض أحد المواطنين إلى سرقة أغنامه.

ليتم تشكيل دورية من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي امبارك والتنقل إلى عين المكان.

أين تمّ تنشيط عنصر الاستعلامات وتكثيف التحريات التي أفضت إلى تحديد هوية الأشخاص المشتبه فيهم واسترجاع 60 رأس غنم.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.