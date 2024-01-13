برج بوعريريج: تفكيك شبكة إجرامية وحجز 3300 كبسولة صاروخ 

تمكنت مصالح أمن ولاية برج بوعريريج من وضع حد لشبكة خطيرة مكونة من خمسة أشخاص ينشطون بأحياء متفرقة من مدينة رأس الوادي بولاية برج بوعريريج مع حجز كمية هامة من المؤثرات العقلية .

العملية التي أطرها أفراد فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة رأس الوادي جاءت إثر استغلال معلومات تفيد باحتمال تورط شخصين من ذوي السوابق العدلية، في مجال ترويج المؤثرات العقلية وسط شباب عديد الأحياء الشعبية الكائنة بمدينة رأس الوادي، ليتم توقيف المشتبه فيهم بعد خطة محكمة وضبط بحوزتهم كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 3300 كبسولة ومبلغ مالي يفترض أن يكون من عائدات الترويج .

بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد ملف جزائي ضد المشتبه فيهم، أحيلوا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة رأس .