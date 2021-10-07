برج بوعريريج: تلميذ يطعن زميله بسكين في ثانوية سعيد بوعلي

أقدم تلميذ يدرس بالطور الثانوي على طعن زميله بسكين بعد شجار دار بينهما منتصف نهار اليوم الأربعاء بثانوية سعيد بوعلي بمدينة برج بوعريريج

وحسب مصادر النهار اونلاين فإن المعتدي كان قد دخل في مناوشات مع المعتدى عليه أمس ليعود اليوم ومعه سكين ويقوم بطعن الضحية بعد تجدد المناوشات.

وحسب ذات المصادر فإن المعتدى عليه في حالة حرجة اين تم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى لخضر بوزيدي بمدينة برج بوعريريج لتلقي الإسعافات اللازمة.

وبعد تلقيها البلاغ فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادثة لمعرفة ملابساتها و أسبابها.

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