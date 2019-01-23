برج بوعريريج.. توقيف خمسيني بحوزته 1797 قرصا مهلوسا

تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن برج بوعريريج من توقيف خمسيني متهم بترويج الملهلوسات.

الشيخ كان يخزن قصد البيع والمتاجرة أدوية مصنفة كمخذر بطريقة غير مشروعة على مستوى السوق اليومي للخضر والفواكه.

وعثرت مصالح الامن بحوزة الشيخ 22 قرصا مهلوسا لتستمر عملية البحث و التحري في شأنه.

حيث تمكنت الفرقة من استرجاع وحجز 1797 قرص مهلوس من مختلف الأنواع اين تم توقيفه.

وتم تحرير ملف قضائي ضده بالتهمة المذكورة أعلاه وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج الذي أمر بإيداعه الحبس.