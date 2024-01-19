برج بوعريريج: توقيف سارقي محل وإسترجاع مجوهرات بقيمة مليار سنتيم

تمكن أفراد الشرطة التابعين لأمن دائرة بئر قاصد علي ببرج بوعريريج، من توقيف مقترفي سرقة طالت محلا لبيع المجوهرات مع إسترجاع المسروقات التي ناهزت قيمتها المليار سنتيم.

وجاءت العملية، إثر شكوى أودعها صاحب محل مخصص لبيع المجوهرات والحلي الذهبية، تعرض محله لفعل السرقة.

حيث استولى الفاعلون على خزانة فولاذية تحوي مصوغات ذهبية ومبلغا هاما من المال، قدر بما مجموعه مليار سنتيم.

وباشرت الضبطية القضائية تحريات فورية، تكللت في ظرف وجيز من تحديد هوية الفاعلين مع توقيفهم جميعا. واسترجاع جميع المجوهرات وجزء من المبلغ المالي المسروق.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد ملف جزائي ضد المشتبه فيهم عن تهمة “تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية السرقة الموصوفة. المقترنة بظروف الليل والكسر والتعدد والعود وإخفاء أشياء مسروقة “. الذي أحيلوا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة رأس الوادي.