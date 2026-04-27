برج بوعريريج.. توقيف شخص وحجز أزيد من 11 قنطارا من مادة الشمة المقلدة

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببرج بوعريريج، من معالجة قضية تتعلق بحيازة ونقل المواد التبغية بطريقة غير قانونية أسفرت عن حجز 26000 كيس من مادة الشمة مع توقيف شخص مشتبه فيه.

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، العملية تمت أثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين تاغروت. بنقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 05، أين تم توقيف شاحنة نفعية بعد تفتيشها. عثر بداخلها على كمية معتبرة من مادة الشمة، دون حيازة مالكها للوثائق القانونية التي تسمح له بنقل أو حيازة المواد التبغية، ليتم توقيفه وحجز البضاعة.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

