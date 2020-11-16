برج بوعريريج.. توقيف شخص يشتبه في إضرامه النار بغابة بومرقد

وحسب بيان للمديرية العامة للامن الوطني، اليوم الإثنين، تعود تفاصيل العملية، أثناء قيام فوج من الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بدورية رقابية بالمحيط الحضري لمدينة برج بوعريريج.

أين لفت انتباه عناصره دخان ينبعث من غابة بومرقد الواقعة بالمخرج الشرقي لمدينة برج بوعريريج.

وبعد التوجه لمصدر الدخان، تم ضبط المشتبه فيه بمكان إضرام النار، الذي عند مشاهدته لعناصر الشرطة حاول الفرار.

ليتم توقيف المعني بعين المكان وضبط بحوزته ولاعة، هذا مع إبلاغ المصالح المختصة التي تمكنت من إخماد النار التي كانت مشتعلة بالأحراش والأغصان بداخل الغابة.

وأضاف البيان، إن التحريات متواصلة تحت إدارة الجهات القضائية المختصة إقليميا لتحديد ملابسات القضية.