تمكنت، مصالح أمن العناصر، بولاية برج بوعريريج، شخصين في قضية حيازة وحمل ونقل الأسلحة والذخيرة بدون رخصة.

وحسب ما أورد بيان لمصالح أمن الولاية، فإنّ الأمر يتعلق بالمتهمين “ب–ن” 31 سنة، و”ب–م” 38 سنة.

تفاصيل العملية، وفقا لذات المصدر، تعود إلى توقيف سيارة كان على متنها شخصين، أثناء حاجز مراقبة، من طرف مصالح الأمن الخارجي لبلدية العناصر.

وبعد توقيفها، تم تفتيشُها، أين تم العثور داخلها، على بندقية تقليدية الصنع و مسدس تقليدي الصنع.

إضافة إلى كمية من مادة البارود الأسود، بوزن 280 غرام و16 كبسولة ذخيرة و خراطيش فارغة من عيار 16 ملم.