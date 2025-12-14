برج بوعريريج.. توقيف 3 مشتبه فيهم قاموا بالإعتداء على شخص وحرق سيارته!

قامت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببرج بوعريريج بمعالجة قضية تتعلق بجناية الحرق العمدي لملك الغير “سيارة خاصة”، متبوعة بالضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض، مع توقيف 03 أشخاص مشتبه فيهم.

وحسب بيان لذات المصالح، تمت العملية بناء على شكوى مقدمة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني برأس الوادي مفادها تعرض الضحية لعملية إستدراج إلى مكان معزول بإحدى الغابات المتواجدة بالمنطقة.

ليتم الإعتداء عليه من طرف 03 أشخاص بالضرب والجرح بواسطة سلاح أبيض (سكين)، ليقوموا بعدها بإضرام النار بسيارته الخاصة.

وعلى الفور تم التنقل إلى عين المكان للقيام بالمعاينات اللازمة مع فتح تحقيق معمق لتحديد ملابسات القضية وتوقيف المتورطين.

ومكنت العملية من توقيف 03 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 23و 40 سنة.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.