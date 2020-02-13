برج بوعريريج.. حجز أزيد من 41 كلغ “زطلة” وأزيد من ألف قرص مهلوس

تمكنت مصالح الدرك الوطني، ببرج بوعريرج، من حجز أزيد من 41 كلغ من الكيف المعالج، و1139 قرص مهلوس.

وحسبما أورد قائد المجموعة الإقليمة للدرك الوطني، بالبرج، في ندوة صحفية، أنّه منذُ حلول السّنة الجديدة، نجحت

مختلف الوحدات الإقليمية للدرك الوطني بالبرج، بفضل المخطط والتجسيد للميداني، من حجز أزيد من 41 كلغ من الكيف المعالج و1139 قرصا مهلوسا.

كما تمكنت ذات الوحدات، وفق ذات المتحدث، من تفكيك شبكات تحترف سرقات المركبات، وإسترجاع 11 سيارة من أصل 17 .

كما فكّكت شبكات إجرامية في سرقة المواشي، يُضيف ذات المتحدّث.