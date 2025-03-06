برج بوعريريج.. حجز وإتلاف كمية معتبرة من المواد الغذائية الفاسدة

في إطار جهود الحفاظ على الصحة العامة، قام الهيكل البلدي لحفظ الصحة والنظافة العمومية ببلدية برج بوعريريج، بحملة تفتيشية استهدفت عددًا من المحلات التجارية، خصوصًا “السوبيرات”، وذلك لمراقبة مدى التزامها بشروط النظافة والصحة المعمول بها.

وقد أسفرت العملية عن حجز وإتلاف 320 كيلوغراماً من المواد الغذائية سريعة التلف. تبيّن أنها غير صالحة للاستهلاك البشري، ما يشكل خطرًا على صحة المواطنين.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مساعي السلطات المحلية لتعزيز الرقابة الصحية، وحماية المستهلك من أيّ تجاوزات قد تهدد سلامته.

ودعت الجهات المعنية أصحاب المحلات إلى ضرورة التقيد الصارم بمعايير النظافة، تفاديًا للإجراءات القانونية والعقوبات التي قد تترتب على المخالفات.