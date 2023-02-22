برج بوعريريج : حجز 22 كيلوغرام من المخدرات

حجز افراد الفرقة متعددة المهام للجمارك بالمسيلة التابعة لمصالح مفتشية الاقسام للجمارك ببرج بوعريريج والواقعة ضمن الاختصاص الاقليمي للمديرية الجهوية للجمارك بسطيف كمية كبيرة من الكيف المعالج قدّر وزنها الاجمالي 22 كيلوغرام كانت بحوزة متورطين اثنين.

اين تمت العملية المشتركة بالتنسيق مع افراد الجيش الوطني الشعبي والتي مكنت من احباط عملية تهريب هذه البضاعة المحظورة حظرا مطلقا حسب بيان الجمارك كانت مخبأة بمنزل طور الانجاز .