برج بوعريريج: حجز 25 قنطار شحوم حيوانية وقنطار من اللحوم البيضاء غير صالحة للإستهلاك

تمكنت المصلحة الولائية للأمن العموموي بأمن ولاية برج بوعريريج من حجز 25 قنطار شحوم حيوانية غير صالحة للإستهلاك.

وجاءت العملية خلال دوريات مراقبة لفرقة العمران وحماية البيئة، أين تم توقيف مركبة مهيئة للتبريد.

وتبين أن المركبة محملة بشحوم حيوانية موجهة للاستهلاك البشري، والتي لا يحوز صاحبها على شهادة طبية بيطرية.

حيث اسفرت العملية على حجز 2500 كلغ شحوم اثبت تقرير الطبيب البيطري عدم صلاحيتها ليتم إتلافها على مستوى مركز الردم التقني

فيما انجز ملف قضائي ضد المدعو ب،ع سائق الشاحنة وتحويله الى النيابة المحلية

وفي عملية رقابية اخرى لفرقة العمران وحماية البيئة رفقة لجنة مختلطة للمصالح الرقابية تم حجز 936 كلغ لحوم بيضاء داخل مراب يمارس صاحبه نشاط تجاري غير مقيد.

وبعد التقرير الطبيب البيطري، الذي اثبت ان اللحوم غير صالحة للاستهالاك، تم إتلاف الكمية على مستوى الردم التقني