برج بوعريريج.. حجز 5.3 كلغ من الكيف المعالج وأكثر من 18 ألف قرص مهلوس

تمكنت الفرقة المتنقلة ببرج بوعريريج، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك ببرج بوعريريج، إقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بسطيف، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي العسكري ببرج بوعريريج (ن ع/5)، وأفراد الدرك الوطني، من إحباط عمليتي تهريب لمواد محظورة.

وأسفرت العملية عن حجز 5.3 كلغ من مادة الكيف المعالج، و18.290 قرصًا مهلوسًا من نوع بريغابالين 300 ملغ، كانت مخبأة داخل تجاويف وأجزاء مركبتين سياحيتين.

كما تم حجز البضاعة المحظورة ووسائل النقل المستعملة، مع توقيف المتورطين وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

وتؤكد هذه العمليات نجاعة التنسيق الميداني بين مصالح الجمارك الجزائرية ومختلف الأجهزة الأمنية في التصدي لجرائم التهريب وحماية أمن وصحة المجتمع.