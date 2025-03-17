برج بوعريريج.. حجز 600 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة

في إطار جهودها لحماية المستهلك، نفذت مصالح الهيكل البلدي لحفظ الصحة والنظافة العمومية ببلدية برج بوعريريج، رفقة شرطة العمران وحماية البيئة، خرجة ميدانية تفقدية، اليوم الاثنين.

استهدفت الحملة عددًا من المحلات التجارية ذات الطابع الغذائي، وركزت الفرق الرقابية على مدى التزام التجار بشروط النظافة والتخزين الصحي للمواد الغذائية.

وأسفرت المعاينة الميدانية عن حجز 600 كلغ من الأجبان، الياغورت، الألبان، والملونات الغذائية. تبين أنها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري.

حرصًا على صحة المواطنين، تم إتلاف هذه المواد في مركز الردم التقني وفق الإجراءات المعمول بها.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة حملات رقابية تهدف إلى ضمان سلامة المنتجات الغذائية وحماية صحة المستهلك.