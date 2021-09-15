برج بوعريريج: حجز 733 قارورة من المشروبات الكحولية وتوقيف مروجيها

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن برج بوعريريج، من توقيف شخصين وحجز 733 وحدة من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع والأحجام.

وحسب المديرية العامة للأمن الوطني، فقد مكنت العملية من حجز مبلغ مالي بقيمة 36000 دج من عائدات ترويج المشروبات الكحولية.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb