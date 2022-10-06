برج بوعريريج: خسائر في الممتلكات ونفوق أكثر من 400 رأس من الماشية

خلّفت التقلبات الجوية التي شهدتها مناطق عديدة من ولاية برج بوعريريج، منذ يوم الثلاثاء، أضرارا بعدة ممتلكات ونفوق أكثر من 400 رأس من الماشية.

وأوضح الرائد علي دحمان رابح المكلف بالإعلام بالحماية المدنية لولاية برج بوعريريج لـ”وأج”، أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها عدة مناطق بالولاية تسببت في إلحاق أضرار بعدة ممتلكات ونفوق أكثر من 400 رأس من الماشية.

وأشار ذات المصدر، إلى أن بلدية الياشير ببرج بوعريريج كانت من بين البلديات الأكثر تضررا. حيث تم تسجيل نفوق أكثر من 400 رأس من الماشية. مع انقطاع حركة المرور في بعض الطرقات إلى جانب خسائر في العتاد و الممتلكات. مشيرا إلى أنه تم تسجيل تسرب مياه مجرى وادي “المرج” إلى مستودع لتربية الأغنام بمزرعة خاصة ببلدية مجانة. أدى إلى هلاك شخص (73 سنة) ، ونفوق 8 رؤوس أغنام و انهيار جزئي للمستودع.

و أضاف ذات المصدر، بأنه في أعقاب هذه التقلبات الجوية تم القيام بعديد التدخلات لإجلاء العائلات التي غمرت المياه منازلها عبر بلديات المنصورة و حسناوة و العناصر بولاية برج بوعريريج. بالإضافة إلى عاصمة الولاية مع التدخل لامتصاص المياه عبر مختلف أحياء و شوارع عدة بلديات.

وأردف بأن عمليات الإمتصاص متواصلة بعاصمة الولاية باستعمال مضخات عبر حيي 200 مسكن. و طريق “بئر صنب” بعد تسرب مياه الأمطار إلى قبو العمارات. كما تم وضع نقاط مراقبة واستطلاع بالنقاط السوداء لتجمع المياه. على غرار وادي “لاقراف” و حي 05 جويلية، محور الدوران الوئام، فيلات “قرواش” و حي عين بن عمران.

كما تم القيام ببلدية المنصورة بعمليات امتصاص للمياه على مستوى أحياء وشوارع البلدية، مع عملية استطلاع على مستوى النقاط السوداء على غرار حيي 50 مسكن ، الشيحة ، الطريق الوطني رقم 05.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور