برج بوعريريج: خمسيني ينتحر شنقا برأس الوادي

وضع،اليوم الأحد، شخص في الخمسينيات من العمر حدا لحياته شنقا في عمود كهربائي بمزرعة يسعد في مدخل مدينة راس الوادي ببرج بوعريريج.

وحسب مصادر النهار، فإن الضحية المدعو “ك.ل” وهو رب أسرة يقطن بقرية بوسقوف رأس العين التابعة لبلدية خليل.

وقام بعملية انتحارية عندما كان مغادرا مدينة راس الوادي التي أكدت مصادر مقربة من عائلته أنه كان بالمحكمة من أجل المثول في قضية أمام العدالة.

وبعد الانتهاء من المحكمة مباشرة غادر المعنى نحو المزرعة وقام بوضع حد لحياته.

وتدخلت وحدات الحماية المدنية لنقل الجثة.

ومن جهتها باشرت مصالح الدرك الوطني في التحقيقات لكشف ملابسات وسبب الانتحار