برج بوعريريج: زاوية الشيخ أحمد بن مليك بالقصور تكرّم الطلبة وحفظة القران الكريم

نظّمت زاوية الشيخ الامام أحمد بن مليك ببلدية القصور، في برج بوعريريج حفلا دينيا تكريميا لطلبة الزاوية، وحفظة القرآن الكريم.

وتحصي الزاوية أزيد من 200 طالب من روادها، والوافدين إليها من مختلف ولايات الوطن، وجلّهم من الجنوب الكبير.

وحضر الحفل والي الولاية والسلطات المدنية والأمنية والمنتخبة، الذين أشرفوا على فعاليات هذا التكريم التحفيزي لطلبة الزاوية. والمتفوقين في المسابقة الولائية للقران الكريم. وكذا الحافظين لكتاب الله، إضافة الى الحاصلين على الإجازات في القراءة، وكذا المتون، والأربعين النووية.

تجدر الإشارة، أن ولاية برج بوعريريج رائدة في التعليم القرآني، وهي من الولايات الأولى على المستوى الوطني. نظير المدارس القرآنية والزوايا المنتشرة عبر إقليمها. وفضل المشايخ والمحسنين في خدمة بيوت الله وتحفيظ كتاب الله للنشئ وتفقيهه في الدين.