برج بوعريريج: سيدة مشتبه اصابتها بكورونا تضع 3 توائم براس الوادي

شهدت المؤسسة الاستشفائية محمد بناني براس الوادي شرق ولاية برج بوعريريج ولادة سيدة مشتبه باصابتها بكورونا لثلاث توائم ذكرين وانثى في صحة جيدة

الولادة كانت بعد عملية قيصرية ناجحة من قبل الطاقم الطبي والشبه طبي بمصلحة التوليد بذات المستشفى بعد ان تم تحويلها من مصلحة كوفيد .

الام تبلغ من العمر 29 سنة وتنحدر من بلدية خليل شمال شرق ولاية برج بوعريريج.