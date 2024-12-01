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الوطني

برج بوعريريج.. ضباب كثيف على مستوى الطريق السيار شرق غرب

بقلم عايدة.ع
برج بوعريريج.. ضباب كثيف على مستوى الطريق السيار شرق غرب
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حذّرت مصالح الدرك الوطني، اليوم الأحد، من وجود ضباب على مستوى الطريق السيّار شرق_غرب في شطره  الرابط بين ولايتي سطيف و برج بوعريريج على مستوى عين تاغروت.

ونشرت ذات المصالح، عبر صفحتها الرسمية “طريقي”، فيديو يوثّق مشاهد لانتشار ضباب كثيف على مستوى الطريق السيّار. شرق_غرب في شطره الرابط بين ولايتي سطيف و برج بوعريريج على مستوى عين تاغروت.

كما حذّرت مستعملي الطريق بأخذ الحيطة والحذر مع مضاعفة مسافة الأمان واستعمال أضواء الضباب.

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