برج بوعريريج: عشريني يقتل أخاه الأكبر ويصيب آخر بقرية بئر عيسى

أقدم مساء أمس الاثنين شاب يبلغ من العمر 21 سنة على قتل أخيه الأكبر. البالغ من 33 سنة بعدما وجه له طعنة سكين بولاية برج بوعريريج.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”. فقد أقدم الجاني على توجيه طعنات خنجر لأخيه مباشرة إلى الصدر. مضيفة أن الجريمة جاءت بعد شجار عائلي دار بينهما بيتهم العائلي. وذلك بقرية بئر عيسى شرق ولاية برج بوعريريج.

من جهتها أقدم الجاني على إصابة أخيه الآخر بجروح متفاوتة الخطورة على مستوى الذراع. ليتم على الفور تنقل فرقة الدرك الوطني لدائرة راس الوادي إلى مكان الجريمة. وفي المقابل تم القبض على الجاني. وفتح تحقيق معمق في حيثيات الجريمة.

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