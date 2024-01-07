برج بوعريريج.. محطة بيومترية متنقلة لفائدة كبار السن والمرضى

أطلقت السلطات المحلية لبلدية اليشير بولاية برج بوعريريج، مبادرة حسنة لفائدة كبار السن والمرضى، والمتمثلة في المحطة البيومترية المتنقلة إلى المنازل.

وأوضحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن هذا الإجراء جاء في إطار تقريب الإدارة من المواطن. والتخفيف من عناء التنقل لفئة كبار السن والمرضى.

وأشار ذات المصدر أنه بإمكان أي مواطن أن يثبت تقدمه في السن أو عجزه أو متلازمته المستشفى. بسبب المرض وعدم قدرته على التنقل إلى مصالح جوازات السفر ابيومترية لبلدية اليشير أن يستفيد من هذه الخدمات.

حيث يقوم أحد أحد أقارب الشخص المعني بإيداع الملف الأساس على مستوى مصلحة جواز السفر البيومتري بالبلدية، لتقوم ذات المصلحة بالاتصال بالمعني من أجل التنقل إلى مكان تواجده قصد الأخذ منه المعلومات البيومترية الضرورية.

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