برج بوعريريج.. مخازن الحبوب بالكوشة ستحول قريبا إلى قاعة رياضية

سيتم تحويل مقر مخزن تجميع الحبوب بمدينة برج بوعريريج إلى قاعة متعددة الرياضات.

وقريبا سيتم تهيئة هذا المرفق الذي يتربع على حوالي 1500 متر مربع بمحاذاة الطريق الرئيسي لحي الحدائق المعروف بـالكوشة .

والذي يعرف حركية تجارية كثيفة كقاعة متعددة الرياضات.

هذا القرار جاء استجابة لمطالب المواطنين لاستغلال هذه البناية المهملة منذ سنوات للمنفعة العامة وتحويلها إلى مرفق خدماتي أو ترفيهي.

كما سيتم تجهيز هذا المرفق بعد إعادة تأهيله بمختلف المعدات الرياضية وفق المقاييس العالمية ووضعه تحت تصرف النوادي الرياضة المحلية.

التي شرفت الولاية والجزائر في مختلف التظاهرات الرياضية الوطنية والدولية.

على غرار فرق الكرة الطائرة و كرة اليد ناهيك عن الرياضات الأخرى الفردية والجماعية.