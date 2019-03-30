برج بوعريريج.. ممر محروس وتسيج محيط خط السكة الحديدية بالمنصور

تم إنجاز ممر محروس إضافة إلى تسييج محيط خط السكة الحديدية في جزئه العابر لبلدية المنصورة غرب برج بوعريريج.

وتم القيام بهذا الإجراء عقب زيارة اللجنة الوزارية التفتيشية لوزارة النقل و الأشغال العمومية لبلدية المنصورة.

إثر الحادث المميت الذي أودى بحياة زوج عجوز بعد اصطدام سيارتها بقطار على مستوى ممر غير محروس.

كما قررت اللجنة تهيئة الممر و جعله محروسا بالدوام الثلاثي مع وضع حاجز حديدي، وتحديد نقطة توقف إجبارية للقطار مع الزامية تقليل سرعة القطارات.

فيما ما تم تسجيل عملية لإنجاز سياج يحيط بخط السكة الحديدية على طول المحور المجاور للنسيج العمراني على مسافة 3 كلم إلى جانب إنجاز ممرين علويين للراجلين مع دراسة إمكانية إضافة ممر علوي ثالث في حال توفر الشروط التقنية.