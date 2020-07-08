برج بوعريريج: نفوق حيوان ضبع دهسته سيارة

سجلت مديرية الغابات لولاية بوعريريج، اليوم الاربعاء، نفوق حيوان ضبع، دهسته سيارة على مستوى الطريق السيار شرق غرب بالمكان المسمى القنطرة بلدية المنصورة.

وقد انتقلت مصالح مقاطعة الغابات البيبان مرفوقة بكل من فرقة الدرك الوطني منصورة، الحماية المدنية، طبيب بيطري بالإضافة إلى عمال بلدية المنصورة، لمعاينة جثة الحيوان.

كما تم تحرير محضر معاينة ومحضر تحقيق صحي لحيوان بري، والذي أشار أن الضبع من جنس انثى عمرها حوالي 3 سنوات.

وتم القيام بعملية الدفن الصحي وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها، حيث تم حرق الجثة ودفنها باستعمال مادة الكلور.

تجدر الاشارة الى ان حيوان الضبع من الحيوانات المهددة بالانقراض وهو محمي قانونا وفقا للامر 05/06 المؤرخ في 15 جويلية 2006 و المتضمن حماية الحيوانات المحمية المهددة بالانقراض و المحافظة عليها والعقوبات القانونية الناجمة عن القبض على هذه الحيوانات، او اجزاء منها وحيازتها ونقلها وتحنيطها وتسويقها.