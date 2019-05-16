برج بوعريريج: هكذا تم إتلاف طريق بعد تعبيده بـ24 ساعة بسبب اللامبالاة؟   

تسبب تسرب المياه بمشروع تجديد قنوات المياه الصالحة للشرب ببلدية برج بوعريريج، في إتلاف الطريق الذي تم تزفيته أمس فقط

بعد انتظار لسنوات، حيث أرجع سكان الحي هذا التصرف إلى انعدام الحس بالمسؤولية، وكذا المراقبة الميدانية والمتابعة.

ويظهر فيديو نشرته المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك كيف تسبب تسرب المياه في إتلاف الطريق

التي طالما انتظرها السكان، ليتم إتلافها بعدما تم تزفيتها أمس فقط، حيث عنونت المنظمة الفيديوبـ”هذا ما يحدث عندما تغيب الرقابة”.

وأضاف منشور المنظمة أنه وبعد تواصل رئيس مكتب المنظمة،مع مدير الجزائرية للمياه قال الأخير أن المشروع لم يتم تسلمه بعد.