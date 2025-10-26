برج بوعريريج: وضع حيز الاستغلال مقر ملحقة المدرسة العليا للأساتذة

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، على وضع حيز الاستغلال مقر ملحقة المدرسة العليا للأساتذة في برج بوعريريج.

وجاء هذا خلال الزيارة التي قادت وزير التعليم العالي إلى ولاية برج بوعريريج.

ويتوزع عدد الطلبة على الأطوار الثلاثة ابتدائي، متوسط، وثانوي. وفي مختلف التخصصات الموجودة في ملحقة المدرسة العليا للأساتذة. وهي اللغة العربية، اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية، تاريخ وجغرافيا، رياضيات، فيزياء، العلوم الطبيعية، والفلسفة.

ويبلغ المجموع الكلي للطلبة الملتحقين بالمدرسة خلال هذه السنة الجامعية 820 طالبا.

