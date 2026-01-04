برج بوعريريج..وفاة رجل وامرأة تسمما بالغاز المنبعث من المدفأة

لقي شخصان حتفهما إثر تعرضهما للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بقرية احنزال، ببلدية القلة في ولاية برج بوعريريج.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 12سا40د من أجل إسعاف عائلة. تعرضت للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بقرية احنزال، ببلدية القلة ودائرة جعافرة.

مشيرة أن الحادث خلّف وفاة رجل وامرأة يبلغان من العمر 71 و 73 سنة.تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

