برج بوعريريج: وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين في اصطدام سيارة وشاحنة

سجلت مصالح الحماية المدنية لبرج بوعريريج، حادث مرور مميت، بالطريق السيار شرق غرب، بالقرب من محطة زادة، بإتجاه سطيف .

وتدخل مركزي إسعاف الطرقات بومرقد واليشير، مدعومين بالوحدة الرئيسية ووحدتي عين تاغروت، وبئر قاصد علي، في الحادث.

وتمثل الحادث في إصطدام بين سيارة وشاحنة، خلف وفاة شخصين من جنس ذكر و4 مصابين.

وقدمت الإسعافات الأولية للضحايا بعين المكان، حيث تم نقل 02 منهم إلى عيادة عين تاغروت و02 إلى مستشفى برج بوعريريج.

فيما تم نقل الضحيتين المتوفيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى البرج.

وقد لقي سبعة أشخاص حتفهم وأصيب 155 أخرون بجروح خلال الـ24 ساعة الأخيرة جراء حوادث مرور وقعت على المستوى الوطني.