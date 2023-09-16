برج بوعريريج.. وفاة شخص في حادث مرور ببلدية خليل

لقي شخص مصرعه، يوم السبت، في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 103 بلدية خليل بولاية برج بوعريريج.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها هذا اليوم على الساعة 15سا14د من أجل حادث اصطدام بين سيارة و دراجة نارية على مستوى الطريق الوطني رقم 103 بلدية خليل ودائرة بئر قصد علي.

وأضاف ذات البيان، ان الحادث خلف وفاة شخص من جنس ذكر عمره 36 سنة، تم نقله من طرف مصالح الحماية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي