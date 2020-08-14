برج بوعريريج: وفاة شخص وإصابة ثلاثة ٱخرين بجروح خطيرة بعد اصطدام قطار نقل البضائع بشاحنة

تسبب اصطدام بين شاحنة وقطار لنقل البضائع وقع صباح اليوم الجمعة في وفاة شخص وإصابة ثلاثة ٱخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

الحادث وقع في حدود الساعة التاسعة والنصف بنقطة التقاطع لاشبور ببلدية ياشير، وتسبب في وفاة شخص يعمل بورشة لأحد الخواص بعد انحراف عربتي قطار جراء اصطدامه العنيف بشاحنة لنقل البضائع.

كما أسفر الحادث عن تسجيل اصابة سائق القطار والميكانيكي وسائق الشاحنة بجروح متفاوتة الخطورة

من جهتها تدخلت وحدة الحماية المدنية لبرج بوعريريج فور وقوع الحادث لإعطاء المساعدة والإسعافات اللازمة.