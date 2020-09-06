برج بوعريريج: وفاة شخص وإصابة 35 آخرين خلال أسبوع

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية برج بوعريريج، خلال الفترة الممتدة من 30 اوت الى 05 سبتمبر الجاري 247 تدخلا.

وحسب بيان الحماية المدنية، فيما يخص حوادث المرور، فقد تم تسجيل 23 حادثا و49 تدخل، خلف إصابة 35 شخصا.

أما بالنسبة للإجلاء الصحي، فقد سجلت الحماية المدنية 118 تدخل، اسعف فيها 98 شخص مع تسجيل حالة وفاة.

أما فيما يخص الحرائق، فقد سجلت الحماية المدنية لبرج بوعريريج 22 حريقا على مستوى الولاية، و37 عملية تدخل مختلفة.

من جانب آخر، تدخلت الوحدة الثانوية لدائرة راس الوادي، لأجل حريق رزم تبن بحي الطوملة، بلدية ودائرة رأس الوادي.

وقد تم إخماد الحريق من طرف الحماية المدنية، حيث خلف احتراق حوالي 400 رزمة تبن حسب تصريح المالك.